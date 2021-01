Cérémonie de remise du matériel de formation pour l'identification des biens à double usage du gouvernement américain. Photo: doanhnghiepvn.vn

Hanoï (VNA) - Le Département général des douanes du Vietnam a reçu vendredi du matériel de formation pour l'identification des biens à double usage du gouvernement américain, dont ordinateurs portables, projecteurs, haut-parleurs, d'une valeur totale de près de 40.000 de dollars.

Le Département général des douanes s'engage à créer les conditions pour aider l'École des douanes du Vietnam à gérer et utiliser efficacement des équipements de formation, ce qui permet d'équiper les connaissances et les compétences en matière d’empêchement au transport de matériaux dangereux, contribuant à juguler le terrorisme et la contrebande.

Luu Manh Tuong, directeur général adjoint du Département général des douane, a remercié l'équipe d'experts américains pour avoir activement soutenu les douanes vietnamiennes dans le cadre du Programme de contrôle des exportations et de sécurité des frontières, et en particulier le Programme de formation dans l'identification des produits à double usage.

Il a également adressé son remerciement aux agences du gouvernement américain pour leur soutien et leur assistance accordés aux douanes vietnamiennes dans la garantie de la sécurité, la stabilité du Vietnam, de la région et du monde.

Le Vietnam a d’or et déjà participé aux programmes de coopération liés à la sécurité commerciale, à la lutte contre le terrorisme et à la protection de la sécurité mondiale, dont le programme du contrôle des exportations et de la sécurité des frontières connexes, en coopération avec le Département d'État américain, est l’un des programmes les plus efficaces.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement américain a fourni des soutiens aux douanes vietnamiennes pour renforcer leur capacité de prévention du commerce illégal des biens utilisés pour la prolifération des armes de destruction massive. Il faut citer, par exemple, l’organisation de la formation, la remise du matériel pour l'identification des biens à double usage. -VNA