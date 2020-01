Le complexe de promotion de l'information sur les frontières de Sa Vi . Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le complexe de promotion de l'information sur les frontières de Sa Vi situé dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), et le potager biologique de Thanh Dong dans la ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre), ont reçu des prix lors du 39e Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF 2020) tenu à Brunei.



Le complexe de promotion de l'information sur les frontières de Sa Vi couvre une superficie de 16.000 m2. Il a été mis en chantier en 2009 et les travaux ont été achevés en octobre 2013. Il comprend une place, des bâtiments et des espaces de services.



Au cours de l'ATF 2020, le complexe de promotion de l'information sur les frontières de Sa Vi a reçu le prix "Meilleur produit touristique rural ou urbain durable de l'ASEAN".



Le prix devra contribuer au développement des marques des entreprises locales, de leurs produits et services touristiques de haute qualité, tout en améliorant l'efficacité des activités de promotion du tourisme et le label touristique du pays "Vietnam - Timeless Charm".



En outre, le potager biologique de Thanh Dong s’est vu attribué le prix dans la même catégorie lors de l'ATF 2020. –VNA