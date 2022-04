Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe au troisième rang de la liste des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et au 56e rang mondial sur 104 pays, selon le Chandler Good Governance Index mené par le Singapore Chandler Institute of Governance.

Le Chandler Institute a également classé le Vietnam 42e pour l’égalité des revenus et 39e pour l’attraction des investissements, ce qui signifie que le pays a gagné respectivement 33 et 18 places par rapport à 2021.D’autre part, le pays d’Asie du Sud-Est a également obtenu de bonnes notes dans les indicateurs de satisfaction à l’égard des services publics (15e rang) et de l’égalité des sexes (27e rang).De même, les 34e et 43e positions dans les indicateurs de marchés attractifs et d’aide au développement humain montrent que le Vietnam s’est concentré sur le progrès de l’économie et la garantie d’une société plus équitable.Le Chandler Good Governance Index est produit par le Chandler Institute of Governance, basé à Singapour.L’indice est calculé sur sept critères, à savoir leadership et prévoyance, institutions solides, lois et politiques solides, marché attractif, gestion financière, soutien à la mobilité sociale, influence et réputation mondiales. – VNA