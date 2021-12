Lors de la cérémonie de réception de 500.000 doses de vaccins AstraZeneca données par l'Argentine. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a déclaré que la coopération entre l'Argentine et le Vietnam se développait heureusement depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1973. La 7e réunion du Comité intergouvernemental Argentine-Vietnam sur la coopération dans l'économie, le commerce et la science et la technologique s'est tenue virtuellement en octobre de cette année.Concernant le secteur de la santé, les deux parties renforceront leur coopération sur la sécurité alimentaire et l'utilisation des produits pharmaceutiques argentins au Vietnam. En particulier, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération pour améliorer la qualité des services médicaux, les infrastructures de santé et la lutte contre la pandémie de COVID-19.L'ambassadeur argentin au Vietnam Luis Pablo Maria Beltramino a déclaré que c'était la première fois que le gouvernement argentin faisait don du vaccin anti-COVID-19 à un autre pays et que le Vietnam est le pays qui a reçu le plus de soutien vaccinal de l'Argentine, ajoutant que son pays n’oublie jamais le Vietnam qui a soutenu l'Argentine avec 20.000 masques pour la prévention du COVID-19 l'année dernière.- VNA