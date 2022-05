Sydney (VNA) – La province de Binh Duong, en collaboration avec le consulat général du Vietnam à Sydney et Becamex IDC Corporation, a organisé vendredi 27 mai à Sydney un séminaire de promotion des investissements.

Le consul général Nguyên Dang Thang lors du séminaire à Sydney, le 27 mai. Photo : VNA

Dans son allocution, le consul général Nguyên Dang Thang a présenté aux responsables et aux entreprises australiennes le potentiel d’expansion du commerce et des investissements au Vietnam, affirmant que les deux pays entretiennent des relations étroites dans divers domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce et l’investissement.

Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, le commerce entre le Vietnam et l’Australie a atteint un niveau record de plus de 12,4 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 49,45% en glissement annuel, a-t-il fait savoir.

Rien qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont également connu une croissance impressionnante, atteignant 4,8 milliards de dollars, en hausse de 32,37% par rapport à la même période de l’an dernier, a-t-il poursuivi.

Jusqu’en mars 2022, le Vietnam a attiré 34.815 projets d’investissement étrangers avec un capital social total de plus de 422 milliards de dollars américains provenant de 140 pays et territoires du monde entier. Sur ce total, l’Australie comptait 545 projets capitalisés à près de 2 milliards de dollars américains.

Cependant, ce bilan n’est pas à la mesure du potentiel des deux pays, a souligné le diplomate.

Le Vietnam et l’Australie ont signé leur stratégie d’engagement économique renforcée pour 2021-2025, visant à se hisser dans le top 10 des principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre et à doubler leur investissement bilatéral par rapport aux 3,5 milliards de dollars australiens actuels.

Le Vietnam deviendra bientôt une destination préférée des investisseurs australiens grâce à son environnement socio-politique stable, un cadre juridique favorable, des infrastructures continuellement améliorées et un marché de près de 100 millions de consommateurs, a-t-il déclaré.

Prenant la parole, le président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Vo Van Minh, a souligné qu’attirer les investissements directs étrangers (IDE) est une politique majeure du Vietnam pour son développement socio-économique et son intégration internationale.

Il a souligné les principaux avantages de Binh Duong, notamment une situation géographique favorable, des infrastructures d’investissement et de développement modernes et synchrones, un environnement des affaires ouvert et attractif, affirmant que c’est l’une des provinces vietnamiennes qui ouvre la voie pour assurer une croissance économique élevée et attirer les IDE.

Actuellement, la province de Binh Duong a établi des relations de coopération bilatérale avec 11 localités étrangères et est membre officiel de trois grandes organisations internationales.

Vo Van Minh a hautement apprécié le potentiel des investisseurs australiens et les a appelés à investir davantage à Binh Duong.

Binh Duong accompagne toujours les entreprises et crée les conditions les plus favorables pour que les entreprises étrangères, y compris celles d’Australie, opèrent efficacement sur place, a-t-il assuré.

Le commissaire senior au commerce et à l’investissement pour l’ASEAN chez Investment New South Wales, Andrew Parker, a convenu que le Vietnam est une destination préférée des investisseurs australiens. Il a hautement apprécié les opportunités que l’ASEAN et le Vietnam peuvent apporter à la communauté des entreprises australiennes.

Il a déclaré que les entreprises australiennes souhaitaient investir dans des domaines tels que la transformation alimentaire, la fabrication de logiciels, ainsi que les services au Vietnam. Il s’est engagé à soutenir les entreprises locales pour renforcer leurs liens commerciaux et d’investissement avec l’ASEAN, en particulier avec le Vietnam.

Un séminaire similaire a eu lieu les 25 et 26 mai dans la ville d’Adélaïde dans l’État d’Australie-Méridionale en Australie.

Au cours de ces séminaires, Becamex IDC a signé des documents de coopération avec Commercial & General Group et le Conseil d’entreprises Australie–Vietnam (AVBC).

Selon une enquête menée par la Chambre de commerce australienne au Vietnam (AusCham), le Vietnam est considéré comme l’endroit le plus favorable pour développer les affaires parmi les pays de l’ASEAN. Le gouvernement australien considère toujours le Vietnam comme un partenaire diplomatique et économique prioritaire dans la région. – VNA