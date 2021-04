Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré de 6h à 18h samedi 10 avril neuf nouveaux cas de Covid-19, mis en quarantaine dès leur arrivée sur le sol vietnamien, portant le bilan de l’épidémie à 2.692 cas.

Des personnes de retour de l’étranger sont en train de remplir les formulaires de déclarations sanitaires dans la province de Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Les patients, tous de nationalité vietnamienne, comprennent deux hommes dans l’arrondissement de Kinh Duong, ville de Hai Phong ; une femme et deux hommes dans le district de Dinh Hoa, province de Thai Nguyên ; un homme dans le district de Phu Luong, province de Thai Nguyên ; un homme dans la ville de Lang Son ; et un homme dans le district de Hoàng Hoa, province de Thanh Hoa, a précisé le ministère de la Santé.Les patients sont entrés le 8 avril au Vietnam via la porte frontalière de Hà Tiên, dans la province méridionale de Kiên Giang, où ils ont été placés en quarantaine. Testés positifs au virus le 9 avril, ils ont été mis sous traitement médical dans le Centre de santé de la ville de Hà Tiên de ladite province.Au total, 37.938 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques sont mises en quarantaine, dont 523 dans des hôpitaux, 21.705 dans des établissements désignés par l’État et 15.710 à domicile ou dans des lieux d’hébergement.Le Département d’administration des services médicaux du ministère de la Santé a rapporté que 2.429 patients sur 2.692 ont été guéris. Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux, 22 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 11 autres deux fois et 17 autres encore, trois fois.Selon le ministère de la Santé, huit provinces et villes ont terminé la première phase de vaccination que sont Tây Ninh, Long An, Bà Ria - Vung Tàu, Khanh Hoa, Dà Nang, Gia Lai, Hoa Binh et Hà Giang.Pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie, la population est invitée à suivre le principe 5K avancé par le ministère : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA