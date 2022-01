Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 15.936 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16 heures lundi 3 janvier, dont 20 cas importés, a annoncé le ministère de la Santé.

Des agents de santé arrangent des échantillons prélevés pour faire le test du Covid-19. Photo : VNA

Hanoi reste le plus touchée en nombre de cas (2.100), suivie par la ville de Hai Phong (1.749), la province de Tây Ninh (919), la province de Vinh Long (842), la province de Cà Mau (821) et la province de Khanh Hoa (786).Le bilan national de l’épidémie s’est alourdi à 1.778. 976 cas, plaçant le Vietnam au 31e rang sur 224 pays et territoires.Le même jour, 24.461 patients du Covid-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.397.157.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 190 décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 33,031 morts liés au Covid-19 au Vietnam, plaçant le Vietnam au 26e rang sur 224 pays et territoires.Le 2 janvier, 594.568 doses de vaccin ont été administrées, portant le total à près de 153,6 millions, dont 77.796.499 pour la première injection, 69.285.967 pour la deuxième et 6.514.484 pour la troisième, soit la dose de rappel ou la troisième dose de vaccin Abdala. – VNA