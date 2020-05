Photo d'illustration: thoibaonganhang.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a affiché un excédent commercial de 3,04 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de l’année, selon l’Office général des statistiques (GSO).

En avril, les exportations nationales ont atteint 19,7 milliards de dollars, en forte baisse de 18,4% sur un mois et de 3,5% en glissement annuel.

Toujours en avril, les importations nationales ont été estimées à 20,4 milliards de dollars, en baisse de 7,9% sur un mois et de 2,3% par rapport à la même période de l’an dernier. Au cours des quatre premiers mois, les importations nationales se sont chiffrées à 79,89 milliards de dollars, en hausse de 2,1% sur un an.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, après avoir réalisé une croissance positive au premier trimestre 2020, l'activité commerciale du Vietnam en avril a ralenti en raison de l'impact de COVID-19.

Cependant, si l'épidémie est maîtrisée au deuxième trimestre, les exportations nationales augmenteront grâce à la croissance de la consommation mondiale.

Dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce accordera la priorité à la mise en œuvre d'activités de connexion commerciale en ligne pour relier les entreprises vietnamiennes et les importateurs, et à la promotion des produits locaux et marques nationales. –VNA