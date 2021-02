Réunion virtuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, le 10 février. Photo : VNA



New York (VNA) – Le Vietnam a souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale face au terrorisme, lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 10 février.



Il est également important d’éliminer les conditions favorables au terrorisme, de bloquer le financement du terrorisme et d’aider les nations à détecter et à déjouer rapidement les complots terroristes, selon l’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies.



Le diplomate vietnamien s'est dit préoccupé par l'augmentation continue des risques terroristes et la complexité du terrorisme de l'Etat islamique au milieu des difficultés causées par le COVID-19. Il a affirmé que la solution globale et durable à ce problème était le développement économique, l'instauration d'une culture de paix, la promotion de la réconciliation nationale et le renforcement de la capacité des communautés de lutter contre les risques de violence extrême et de terrorisme.



L’ambassadeur Pham Hai Anh a également réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme mondial sous la coordination conjointe de l'ONU.



Lors de la réunion mercredi, les Nations Unies ont rappelé que, dans un contexte de mobilisation internationale contre la pandémie de COVID-19, vaincre les organisations terroristes, notamment l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL/Daech), restait une priorité.



« La menace posée par l'EIIL à la paix et à la sécurité internationales est à nouveau en hausse », a déclaré le Secrétaire général adjoint au Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, lors de cette réunion consacrée à ce problème.



“Il est essentiel que les États membres restent concentrés et unis pour y faire face, malgré les tensions et les priorités concurrentes qu’a entraînées la pandémie de COVID-19 », a-t-il souligné.-VNA