Hanoi (VNA) – Le ministre et président de l’Office du gouvernement Mai Tiên Dung a rassuré lundi 3 décembre du financement du projet de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên, un des deux premiers métros en construction de Hô Chi Minh-Ville.

La ligne de métro N°1 va relier pour sa première phase le marché Bên Thành au parc d’attractions Suôi Tiên sur 19,7 km, dont 2,6 km souterrains. Photo: baomoi

Le ministre Mai Tiên Dung a indiqué lors d’une conférence de presse périodique du gouvernement à Hanoi que cette ligne de métro a été approuvée en 2007 par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville avec un coût d’investissement de plus de 17.300 milliards de dôngs.Après l’élaboration du projet, la ville a procédé à la consultation et à la vérification avec des experts, y compris indépendants, sollicité des avis du bailleur de fonds japonais, des ministères et organismes concernés, et du Premier ministre.En 2011, la ville a approuvé l’ajustement du budget du projet à plus de 47.300 milliards de dôngs. En vertu de la résolution N°49/2010/QH12 de l’Assemblée nationale de la 12e législature, ce projet relève du groupe de projets et ouvrages d’importance nationale devant être soumis aux organismes pertinents pour examen conformément aux règles en vigueur, a-t-il fait savoir.Hô Chi Minh-Ville a récemment fait un rapport au gouvernement, au Premier ministre qui a chargé le ministère des Communications et des Transports de travailler avec les organismes concernés au règlement de ce dossier, a poursuivi le ministre Mai Tiên Dung.Ses propos sont intervenus après que l’ambassadeur du Japon au Vietnam a récemment écrit aux autorités municipales et au chef du gouvernement vietnamien, exprimant son inquiétude sur le rythme de décaissement du projet de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên.Jusqu’à présent, plus de 13.600 milliards de dôngs sur un total de plus de 17.300 milliards de dôngs ont été décaissé. Il a y donc une somme due à l’entrepreneur comme en a fait état l’ambassadeur japonais mais elle n’est pas trop grande, a précisé le ministre Mai Tiên Dung.Mise en chantier en août 2012, la ligne de métro N°1 va relier pour sa première phase le marché Bên Thành au parc d’attractions Suôi Tiên sur 19,7 km, dont 2,6 km souterrains. Le 31 octobre 2017, le tunnel souterrain reliant la gare de Ba Son à la gare de l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville, le premier de cette ligne, a été achevé après cinq mois de travaux.Le Vietnam ne possède pas encore de train à grande vitesse et les deux premières lignes de métro du pays sont en construction à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville. – VNA