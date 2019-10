Des gagnants de Vietnam Rice Bowl Startup Awards 2019. Photo: Internet



Hanoï (VNA) – Douze start-up vietnamiennes se sont qualifiées pour la finale régionale des Prix de startup de l’ASEAN Rice Bowl 2019 (ASEAN Rice Bowl Starup Awards – RBSA), qui aura lieu en janvier prochain en Malaisie.

Lors de cette finale régionale, elles vont rivaliser avec des start-up en provenance d’autres pays membres de l’ASEAN pour décrocher un billet pour la finale mondiale prévue en décembre 2020 en Chine.

Lors de la finale nationale, Abivin a remporté le prix « Start-up de l’année » (Startup of the Year). Dao Lan Huong, fondatrice de Teky, a été élue « Fondateur de l’année » (Founder of the Year) et sa société, « Meilleure nouvelle start-up » (Best Newcomer).

Vietnam Blockchain Corporation a remporté le prix de la meilleure start-up dans l'Internet des Objets (Best IoT Startup) ; Foodmap.asia, meilleure start-up dans l’agritech (Best Foodtech/Agritech Startup) ; Tubudd, meilleur assistant de vie (Best Life Helper) ; VDES, meilleure start-up dans le commerce électronique et la chaîne d'approvisionnement (Best e-Commerce & Supply Chain Startup) ; EyeQ Tech, meilleure start-up dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (Best AI/ Machine Learning Startup) ; Compliy, meilleure start-up dans les technologies financières (Best Fintech Startup) ; UPGen, meilleure start-up dans l’espace de travail partagé (Best Coworking Space) ; VIISA, meilleur accélérateur/programme incubateur (Best Accelerator or Incubator Program).

Les Rice Bowl Startup Awards sont le premier prix annuel en Asie du Sud-Est distinguant les start-ups employant des technologies de manière innovante, avec pour but de faire de la région un centre mondial de l'innovation. -VNA