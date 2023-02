Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé une décision établissant un plan d’action pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et préparant des séances de travail avec la quatrième délégation d’inspection de la Commission européenne (CE).

Bateaux de pêche ancrés sur la mer à Hà Tiên dans la ville de Hà Tiên, province de Kiên Giang. Photo: VNA

Les objectifs du plan sont d’appliquer les dispositions légales sur la pêche de manière concertée et efficace, et de remédier à toutes les lacunes et limitations recommandées par la CE afin de faire retirer son avertissement de carton jaune d’ici 2023.

Il vise à unifier la sensibilisation, les actions et l’engagement de l’ensemble du système politique dans la prévention et le contrôle de la pêche INN. Les chefs des comités du Parti, des organisations du Parti et des autorités à tous les niveaux sont priés de diriger, d’instruire et d’assumer directement la responsabilité de ce travail, le considérant comme une tâche politique urgente et prioritaire.

Le plan d’action vise à gérer et à développer durablement le secteur des produits aquatiques au profit des populations et du pays ; et à accroître la position internationale, l’image et la responsabilité internationale du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements et traités internationaux en matière de protection de l’environnement marin et des écosystèmes marins durables, contribuant ainsi à assurer la défense et la sécurité, la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Pour atteindre ces objectifs, le plan exige que les ministères, secteurs et localités concernés examinent et dressent des listes de tous les navires de pêche, et complètent l’enregistrement, le marquage des navires, la délivrance des licences, l’installation du système de surveillance des navires (VMS) conformément à la réglementation.

En outre, tous les navires seront inspectés aux postes/stations frontières à l’entrée ou à la sortie des ports pour s’assurer que le VMS fonctionne 24 heures sur 24 en mer, et seront surveillés via le VMS lorsqu’ils opèrent en mer. Le processus de vérification et de certification de l’origine des produits de la mer doit être effectué conformément aux directives du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

D’ici mai, le plan vise à mettre fin à la pêche illégale dans les eaux étrangères ; à enquêter et à traiter tous les cas d’arrestation de navires de pêche vietnamiens par d’autres pays, et à traiter et à sanctionner tous les cas liés à la pêche INN, et à les publier dans les médias.

Le Vietnam fera avancer les négociations sur la délimitation de la zone maritime qui se chevauche et n’est pas délimitée entre le Vietnam et des pays tels que la Chine, la Malaisie et d’autres pays voisins concernés.

Il intensifiera également les activités de coopération internationale dans le domaine de la pêche, la prévention et le contrôle de la pêche INN et la coopération dans le domaine de la pêche avec d’autres pays et des organisations régionales et internationales de pêche. - VNA