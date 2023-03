Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la stratégie de marketing du secteur touristique vietnamien jusqu’en 2030.



L’objectif est d’attirer un plus grand nombre de visiteurs, de les faire séjourner plus longtemps et de les inciter à dépenser plus au Vietnam, «meilleure destination touristique d’Asie du Sud-Est».



D’ici à 2025, le Vietnam devra accueillir 18 millions de visiteurs internationaux et gérer 130 millions de touristes domestiques de façon obtenir une croissance annuelle comprise entre 8 et 9% pour le secteur.

D’ici à 2030, le pays devra accueillir 35 millions de visiteurs internationaux et réaliser une croissance annuelle pour le secteur touristique de 13-15%. Pour ce qui est du marché domestique, l’idée est d’accueillir 160 millions de visiteurs et de pouvoir tabler sur une croissance annuelle de 4-5%. - VOV/VNA