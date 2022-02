Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh s'entretient avec le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE), Frans Timmermans. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a proposé vendredi 18 février à Hanoi à l'Union européenne (UE) et à ses pays membres de favoriser les exportations de marchandises vietnamiennes vers les marchés de l’UE, lors de son entretien avec le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE), Frans Timmermans, en visite au Vietnam du 17 au 19 février.

Il a également proposé à la CE de soutenir l'achèvement de la ratification de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) afin de créer une force motrice pour la promotion de la coopération économique entre les deux parties.

Il a demandé à l’UE de retirer rapidement le carton jaune sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), d'aider le Vietnam à renforcer sa capacité de gestion de la pêche, de fournir une assistance technique, de mettre en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche illégale, ce pour contribuer à assurer les moyens de subsistance des pêcheurs, ainsi que l'approvisionnement en produits aquatiques pour les marchés de l'UE.

En ce qui concerne la coopération en matière d’énergie et d’environnement, il a affirmé que le Vietnam continuerait de s'engager vigoureusement à l'adaptation au changement climatique, avec un accent particulier sur la transition vers une économie bas carbone, avec une feuille de route pour réduire drastiquement la dépendance à l'électricité charbon/gaz, et développer fortement les infrastructures d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique, conformément aux engagements pris lors de la COP26.

A cette occasion, il a exhorté l’UE à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements à la COP26, l’établissement d’un marché intérieur du carbone, à coopérer pour mettre en œuvre des projets dans la transition énergétique, le transport vert, la conservation et le reboisement des forêts pour s'adapter au changement climatique…

De son côté, le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE), Frans Timmermans, a affirmé que l'UE attachait une grande importance au partenariat intégral et à la coopération avec le Vietnam, tout en souhaitant renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine du climat afin de mettre en œuvre les résultats de la COP26.

Appréciant hautement les efforts du Vietnam pour résoudre les activités de l’INN, il a annoncé que l'UE enverrait bientôt une délégation d'experts au Vietnam pour enquêter et tirer des conclusions sur cette question.

Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel la communauté internationale doit renforcer ses activités de coopération internationale et régionale, y compris le soutien financier aux pays en développement, la technologie et les capacités, dans un esprit de conscience et de détermination partagées pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique.

Sur la base d'une coordination étroite et d'une coopération efficace, les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, faisant du Vietnam un modèle de coopération efficace avec l'UE dans ce domaine.

Les deux parties ont également convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre pratique et efficace de la coopération dans les domaines politique et diplomatique, du commerce et de l'investissement, de la coopération au développement, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, de la sécurité et de la défense...

Dans le cadre de sa visite, le vice-président exécutif de la CE, Frans Timmermans, aura une visite de courtoisie avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et travaillera avec les ministères des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et des zones rurales, de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Vietnam (VCCI). -VNA