Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a proposé à la partie indienne de favoriser l’accès des produits agricoles du Vietnam, notamment fruits frais, en Inde.En recevant le 14 février l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam Sandeep Arya, le ministre Nguyen Hong Dien s’est déclaré satisfait du développement vigoureux de la coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce et l’investissement. L’Inde est actuellement le premier investisseur et le premier partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud. Cependant les échanges commerciaux bilatéraux en 2022 n’ont atteint que 15 milliard de dollars, en hausse de 13,6% en glissement annuel mais représentant seulement 2% du commerce extérieur du Vietnam.Sur la base des bonnes relations politiques et diplomatiques, des potentiels abondants des deux économies et de la grande échelle du commerce international du Vietnam et de l'Inde, les deux pays disposent encore d'une grande marge pour accroître leurs échanges commerciaux, a déclaré le ministre vietnamien.Nguyen Hong Dien a proposé à l'ambassadeur Sandeep Arya d'aider à accélérer le processus d'octroi de licences d'importation pour les fruits du Vietnam, tout d'abord longane, pomelo, ramboutan et durian, puis d'autres types tels que avocat, noix de coco, pastèque, fraise, etc.Le ministre Nguyen Hong Dien a également proposé à l'ambassadeur Sandeep Arya d'exhorter les organes compétents indiens à examiner sérieusement les préoccupations du Vietnam, et des pays de l'ASEAN en général, concernant la loi douanière CAROTAR 2020 et à proposer des mesures appropriées sur la base du respect des réglementations ou des engagements dans des cadres multilatéraux et des intérêts légitimes des parties.