Alger, 20 juillet (VNA) - Le Vietnam et l'Algérie devraient s'efforcer de dégager des obstacles pour les investissements et les activités commerciales et perfectionner un cadre juridique synchronique afin que les entreprises des deux côtés puissent entrer dans le marché l’un à l’autre.

L'ambassadeur vietnamien en Algérie, Pham Quoc Tru (droite) et le président de la province de Setif. Photo : VNA

L'ambassadeur vietnamien en Algérie, Pham Quoc Tru, a fait cette déclaration lors de sa visite de travail dans la province de Setif le 19 juillet, soulignant que l'ambassade aidera les entreprises des deux pays à stimuler le commerce et l'investissement.



Le diplomate Pham Quoc Tru a exprimé son espoir que les deux parties renforceront la coopération dans divers secteurs tels que l’aquiculture, la transformation des produits agricoles, l'alimentation, la production de vêtements et le tourisme.



Il a également détaillé un plan d'organisation d'un forum des affaires du tourisme à Alger en septembre prochain, et a invité les entreprises touristiques de Sétif à y participer.



Mansouri Ali, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la province de Sétif, a parlé du potentiel économique local ainsi que des opportunités d'investissement.



Il a dévoilé qu'une délégation des entreprises de Sétif participera à la Food Expo au Vietnam en novembre.



Le même jour, le président de la province de Sétif, Nacer Maaskri, a eu une rencontre avec une délégation de l'ambassade vietnamienne, au cours de laquelle les deux parties ont rappelé l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



L’ambassadeur Pham Quoc Tru et Nacer Maaskri ont exprimé le désir de porter les liens économiques à une nouvelle hauteur, et ont convenu d'intensifier la coopération dans le commerce, l'industrie, l'agriculture, le travail et le tourisme.



Ils espéraient également mettre en place des relations de jumelage entre Sétif et une localité vietnamienne ayant de nombreuses similitudes.



Situé à 300 kilomètres au nord-est de la capitale algérienne, la province de Sétif est le deuxième pôle économique et industriel du pays. La province détient des atouts dans le développement industriel et le tourisme. Elle se concentre sur le développement des infrastructures pour attirer les investissements étrangers et les touristes. - VNA