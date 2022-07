Des délégués vietnamiens et italien à la conférence. Photo: VNA

Rome (VNA) – Une conférence sur la coopération économique Vietnam-Italie sous le thème “Le Vietnam - Une destination idéale pour le commerce et l’investissement des entreprises italiennes” a eu lieu le 5 juillet en Italie.



Cet événement a été organisé par la Fédération des Industriels de la province italienne de Pise, en collaboration avec la Chambre de commerce italienne au Vietnam.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, la conférence était une occasion d’échanger des informations et de discuter de nouveaux projets de coopération entre la Toscane et le Vietnam. L’ambassadeur s’est engagé à soutenir les entreprises italiennes et vietnamiennes pour promouvoir la coopération bilatérale riche en potentiels.



En marge de la conférence, l’ambassadeur vietnamien a eu des rencontres avec des autorités des villes de Pise et de Pontedera et de la Toscane. Il les a appelées à soutenir les entreprises pour qu’elles viennent investir au Vietnam, à favoriser l’organisation d’activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie.



Le commerce entre le Vietnam et l’Italie s’est chiffré en 2021 à 5,6 milliards de dollars, un record jamais enregistré. Actuellement, plus de 110 entreprises italiennes investissent dans 18 localités vietnamiennes.-VNA