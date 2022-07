New York (VNA) - La secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP), Armida Alisjahbana, a eu jeudi, 7 juillet, à New York une réunion avec les chefs des délégations des pays de l’ASEAN auprès de l’ONU.

Les chefs des délégations des pays de l’ASEAN auprès de l’ONU. Photo : VNA

La réunion portait sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l’ONU et sur le renforcement de la coopération entre l’UNESCAP et l’ASEAN.

Lors de la réunion, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a demandé à l’ESCAP de continuer de partager ses expériences avec l’ASEAN dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).

Le Vietnam, qui a toujours mis l’homme au centre de ses politiques de développement, a beaucoup progressé au cours des dernières années, a-t-il ajouté.

Les ambassadeurs, chefs de délégations des pays membres de l'ASEAN ont remercié pour le soutien et apprécié le rôle de l’ESCAP dans la promotion de la mise en œuvre des ODD dans la région, ont discuté des questions mondiales émergentes comme le changement climatique, les conflits, l'environnement, la sécurité alimentaire et la transformation numérique.

Les ambassadeurs sont convenus de renforcer la coopération entre l’ESCAP et l'ASEAN pour promouvoir le développement durable et relever les défis mondiaux actuels.

La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique ou CESAP (en anglais Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ou ESCAP), basée à Bangkok (Thaïlande), est une des cinq commissions régionales de l'Organisation des Nations unies pour l'Asie et l'Océanie.

Elle est créée en 1947 sous le nom de Commission économique des Nations unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient ou ECAFE (en anglais United Nations Economic Commission for Asia and the Far East) pour encourager la coopération économique entre les États membres. En 1974, elle change de nom pour prendre l'actuel. La CESAP est composé de 53 États membres et de neuf États associés qui répondent du Conseil économique et social des Nations unies. - VNA