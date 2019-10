Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le dernier classement de l’Indice mondial de la compétitivité, publié par le Forum économique mondial (FEM) le 9 octobre, place le Vietnam au 67e rang sur les 141 économies sondées.

Le Vietnam a ainsi progressé de 10 places par rapport au classement 2018.

Selon Saadia Zahidi, directrice du Centre pour une nouvelle économie et société et membre du Comité exécutif du FEM, ce progrès du Vietnam est dû à sa capacité de profiter des opportunités générées par la guerre commerciale pour attirer des investissements et devenir un centre du commerce plus attrayant dans la région.

Le classement du FEM montre que Singapour a surpassé les Etats-Unis pour devenir le pays le plus compétitif du monde cette année, grâce à ses infrastructures modernes et à la coopération étroite entre les employés et les gestionnaires. Singapour est suivi par Hong Kong (Chine), les Pays-Bas et la Suisse.

Le classement mondial de la la compétitivité du FEM repose sur 12 piliers : institutions, infrastructures, technologies de l’information et de la communication, stabilité macroéconomique, santé, compétences, marché des produits, marché du travail, système financier, taille du marché, dynamisme des entreprises et capacité d’innovation.-VNA