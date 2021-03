Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA

Les deux vaccins vietnamiens anti-Covid-19, Nanocovax et Covivac, sont actuellement en phase d’essais cliniques sur l’homme. La troisième phase d’essai de ces deux vaccins devait être menée à l’étranger, mais après avoir évalué le coût, le ministère vietnamien de la Santé envisage de mener cette opération au Vietnam.S'exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du comité de pilotage, a reconnu les efforts des chercheurs et a proposé d'accélérer davantage le développement de vaccins nationaux.Il a demandé aux organes de recherche et de production des vaccins anti-Covid-19 d’accélérer la réalisation des différentes phases pour procéder à la vaccination nationale dans les plus brefs délais.Réitérant l'alerte des scientifiques selon laquelle le virus SRAS-CoV-2 aura de nouvelles variantes et continuera d'exister pendant des années, Vu Duc Dam a souligné qu'avec une population de plus de 100 millions de personnes, le Vietnam doit être autosuffisant en vaccins, pas seulement contre le COVID-19 , mais aussi contre les épidémies du futur.Ce lundi, à 18 heures, le Vietnam a enregistré trois nouveaux cas exogènes de Covid-19. Tous avaient été placés en quarantaine dès leur entrée sur le territoire.Depuis le début de l’épidémie, le Vietnam a comptabilisé 2.575 cas d’infection, 2.234 patients ont été déclarés guéris et 35 sont décédés. - VNA