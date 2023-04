Hanoi (VNA) – La visite officielle du 10 au 11 avril au Laos du président vietnamien Vo Van Thuong, son premier déplacement à l’étranger après sa prise de fonction, démontre la politique conséquente du Vietnam d’attacher de l’importance et d’accorder la plus haute priorité aux relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos, a déclaré mardi 11 avril le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à l’issue de la visite présidentielle.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à gauche) et le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith assistent au rituel d’attachement réciproque des fils de coton autour des poignets à l’occasion du Boun Pi May (Nouvel An lao). Photo: VNA

Dans le contexte de la situation complexe dans le monde et la région, causant de nombreux difficultés et défis, la visite du président a montré le soutien vigoureux et total du Vietnam à l’oeuvre de rénovation, de redressement et de développement socio-économique, d’intégration internationale du Laos, a-t-il indiqué à la presse.



Cette visite qui comprenait 18 activités, dont les entretiens et rencontres avec les dirigeants et anciens dirigeants du Parti populaire révolutionnaire lao, du gouvernement lao et de l’Assemblée nationale du Laos, a obtenu de nombreux résultats concrets sur tous les plans, a fait savoir le chef de la diplomatie vietnamienne.

Premièrement, sur le plan politique, les deux parties continuent d’affirmer leur détermination à renforcer sans cesse et à développer davantage leur solidarité spéciale en général, ainsi que l’attachement et la confiance maximum entre les hauts dirigeants des deux pays en particulier, a-t-il précisé.



Deuxièmement, les dirigeants des deux pays se sont accordés sur des mesures pour continuer de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux pays, contribuant à donner un nouvel élan pour promouvoir davantage les relations Vietnam-Laos dans les temps à venir ; notamment dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, de l’éducation, de la culture, des sports, du tourisme, des échanges populaires.



Sur cette base, les deux parties ont convenu de coopérer pour déployer efficacement l'accord entre les deux Bureaux politiques et la Stratégie de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et l'Accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour la période 2021-2025. A cette occasion, les deux parties ont signé deux importants accords de coopération dans le domaine de la science et de la technologie.