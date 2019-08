Le tank de l'équipe vietnamienne au Jeux militaires internationaux. Photo: VNA

Moscou (VNA) – L’équipe de l’Armée populaire du Vietnam a terminé deuxième lors de la finale en biathlon de chars du tableau 2 des «Army Games » (Jeux militaires internationaux) 2019 qui a eu lieu le 15 août au champ de manoeuvre à Alabino, en banlieue de Moscou, en Russie.

Le tableau 2 de biathlon de chars regroupe les équipes d’Ouganda, d’Ouzbékistan, de Cuba et du Vietnam. Avec une performance de 2 heures 25 minutes 03 secondes, le Vietnam se termine en deuxième en discipline de chars.

C’est la performance impressionnante de l’équipe vietnamienne alors que c’était sa deuxième fois de participer à cette compétition.

La délégation vietnamienne est composée de 125 membres qui se mesurent dans sept disciplines, dont biathlon de chars, secourisme et sauvetage, chimie et médecine militaire. Les épreuves auront lieu dans des terrains d’entraînement militaires en Russie, en Chine, en Biélorussie et en Ouzbékistan.

Organisés pour la première fois en 2015, les « Army Games » se sont développés rapidement. Cette année, l’événement a lieu du 3 au 17 août avec la participation de plus de 5.000 personnes de 39 pays et les compétitions ont lieu dans 10 pays différents : la Russie, l'Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Kazakhstan, la Mongolie et l’Ouzbékistan.

Dans une lettre adressée à l’édition 2019, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les «Army Games » contribuaient considérablement au développement de la coopération internationale et des relations de partenariat afin de garantir la sécurité des nations, de la région Asie-Europe et du monde.

Durant cet événement, la délégation vietnamienne participe aussi à un espace d’exposition et à un concours artistique.

La participation de militaires vietnamiens aux « Army Games » 2019 est une activité importante dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie (2019-2020) pour marquer le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de l’amitié entre les deux pays en 2019 et le 70e de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020. -VNA