Le Vietnam prêt à rouvrir les activités touristiques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Aujourd’hui, le 15 mars, le Vietnam marque officiellement la réouverture de toutes ses activités touristiques. Les compagnies aériennes, agences de voyage, établissements d’hébergement, sites touristiques…sont tous prêt à accueillir à nouveau des visiteurs étrangers.

A cette occasion, le Comité populaire de la province septentrionale de Tuyen Quang organise une conférence de promotion du tourisme et informe du plus grand festival international de montgolfières au Vietnam.

Parallèlement, la compagnie aérienne Vietjet annonce la réouverture et l’augmentation de vols domestiques à destination et au départ de Phu Quoc, Nha Trang, Can Tho, Da Nang…et de vols internationaux vers le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, Taïwan (Chine), la Malaisie, l’Inde, l’Indonésie…

Photo: VNA

De son côté, pour se préparer à la relance du tourisme national à partir du 15 mars, Vietnam Airlines a lancé un plan d'expansion et d'augmentation de la fréquence d'exploitation sur l'ensemble du réseau de vols réguliers internationaux. Concrètement, à partir de fin mars, Vietnam Airlines augmentera le nombre total à 97 vols hebdomadaires reliant à la plupart des grands aéroports du pays. La compagnie aérienne nationale a également prévu la réouverture des vols vers Singapour à partir du 15 avril.

D'ici juillet, Vietnam Airlines continuera de reprendre des vols vers la Chine, l'Indonésie et ceux vers Da Nang et Nha Trang à partir du Japon et de la République de Corée, portant le nombre total de vols internationaux à plus de 160 vols hebdomadaires.

Récemment, le vol QH73 de Bamboo Airways vers Francfort, a décollé de l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, marquant la reprise officielle des vols réguliers entre le Vietnam et l’Allemagne. Trinh Van Quyet, président du groupe FLC, société mère de Bamboo Airways, a informé de l’expansion de son réseau de vol en Europe, dont la prochaine destination sera Munich.

Par ailleurs, des compagnies aériennes ont activement mis en place de divers programmes de coopération avec des localités, agences de voyage pour répondre aux besoins des touristes.

Photo: VNA

De nombreux zones touristiques et parc d'attractions ont profité deux ans de rupture des activités en raison du COVID-19 pour moderniser leurs infrastructures. Et maintenant, ils sont prêts accueillir à nouveau des visiteurs.

Concrètement, le complexe Sun World Ba Na Hills ouvrira ses portes à partir du 18 mars. Quelque 36 hotels et resorts, deux parcs d'attractions, deux zoos semi-sauvages et quatre terrains de golf du groupe Vingroup ont également repris leurs activités. -VNA