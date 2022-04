Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (à droite) et le directeur général de la KEB Hana Bank, Park Sung Ho. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le gouvernement vietnamien est toujours prêt à favoriser les activités durables des investisseurs sud-coréens, dont la KEB Hana Bank, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de risques partagés, a déclaré le 27 avril à Hanoi le vice-Premier ministre Lê Minh Khai au directeur général de cette banque, Park Sung Ho.

La KEB Hana Bank est un partenaire stratégique très important de la Banque commerciale par actions de l’Investissement et du Développement du Vietnam (BIDV).

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération avec la République de Corée afin de développer des relations plus profondes et plus substantielles entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement. ..., espérant que la KEB Hana Bank continuera d'étendre ses investissements dans d’autres domaines, non seulement en se concentrant sur le secteur bancaire, mais également en s'étendant à d'autres domaines.

Affirmant que la KEB Hana Bank a investi avec succès dans la BIDV, son directeur général a déclaré qu’avec la BIDV, sa banque a contribué 40 milliards de dôngs pour mettre en œuvre des programmes de bien-être social.

Il a également exprimé son désir que les relations entre ces deux banques deviennent un modèle de coopération économique entre le Vietnam et la République de Corée, contribuant au développement des relations bilatérales. -VNA