Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a reçu lundi 18 novembre à Hanoi le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji.



La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh et le gouverneur de préfecture japonaise de Kanagawa , Kuroiwa Yuji. Photo: VNA

Elle a saisi cette occasion pour lui demander d'encourager les entreprises de sa préfecture à renforcer les investissements et les activités commerciales au Vietnam, à favoriser les échanges culturels avec le Vietnam et à accueillir davantage de stagiaires et de travailleurs vietnamiens.

Elle a affirmé que le Vietnam était aussi prêt à faciliter les investissements sur son sol des entreprises de cette localité japonaise.

Elle s’est déclarée convaincue que sa visite au Vietnam contribuerait à promouvoir les relations de coopération et d’amitié entre la préfecture de Kanagawa et des localités vietnamiennes, notamment dans l’investissement, l'emploi, les échanges culturels et populaires.

A cette occasion, elle a souhaité voir le festival de Kanagawa continuer d’être organisé à Hanoi dans les années à venir, devenant un événement culturel apprécié et attendu des habitants de la capitale.

De son côté, Kuroiwa Yuji a déclaré qu'il poursuivrait ses efforts pour promouvoir la coopération et la compréhension entre les peuples des deux pays, et les habitants de Kanagawa et des localités du Vietnam en particulier.

Il a également exprimé son soutien aux villes de Kanagawa et de Hanoi pour continuer à organiser le festival de Kanagawa afin d'en faire un important lieu d'échanges culturels annuel.

Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam et le Japon continueraient de promouvoir des échanges multiformes dans les années à venir, apportant des contributions concrètes au développement des deux pays. -VNA