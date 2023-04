Photo: VNA

Hanoï (VNA) - 70 zones de culture et 13 installations de conditionnement de patates douces du Vietnam ont été autorisées à exporter vers la Chine, a rapporté le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Le 9 novembre 2022, le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes chinoises (GACC) avaient signé un protocole sur les exigences de quarantaine pour les exportations de patates douces vers la Chine, a fait savoir le directeur du Département de la protection des végétaux Hoang Trung.

La GACC a récemment envoyé une note diplomatique au département pour informer les résultats de l'inspection des entreprises vietnamiennes qui exportent des patates douces vers la Chine.

Lors de l'inspection de 23 installations vietnamiennes de conditionnement de patates douces, les autorités chinoises ont révélé que 13 des établissements satisfaisaient pleinement aux exigences phytosanitaires énoncées dans les dispositions du protocole.

La partie chinoise a également confirmé que 70 des zones de culture de patates douces du Vietnam répondent aux normes strictes en vertu du protocole.



Le Vietnam abrite aujourd'hui environ 100.000 ha de zones de culture de patates douces avec une production totale de 1,2 à 1,3 million de tonnes, qui sont abondantes pour l'exportation. -VNA