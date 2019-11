Hanoi, 7 novembre (VNA) - Le ministère de la Défense a tenu mercredi, 6 novembre à Hanoi, une réunion sur l’envoi prochain de l’Hôpital de campagne N°2 de niveau 2 dans le cadre de l’opération de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud.

Réunion sur sur l’envoi prochain de l’Hôpital de campagne N°2 de niveau 2 au Soudan du Sud. Photo : VNA

Tout est prêt, aussi bien sur les plans matériel et technique que sur les plans des compétences professionnelles et du niveau d’anglais du personnel vietnamien, a affirmé le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh qui a confirmé la volonté du Vietnam de déployer un premier hôpital sans déchets plastiques dans le cadre d’une mission de maintien de la paix de l’ONU.

Le même jour, un atelier de formation à l’utilisation d’équipements poids lourds du génie a été ouvert à Thach Thât, en banlieue hanoienne. Dix-neuf formateurs japonais travaillent avec 20 apprenants vietnamiens, sous l’observation d’experts de l’ONU, du Canada ou encore d’Australie.

Le Vietnam a participé aux missions de maintien de la paix des Nations Unies en 2014 avec la création du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense et l'envoi de deux premiers officiers aux missions onusiennes au Soudan du Sud.



Après cinq ans de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a envoyé une bonne trentaine d’officiers pour les missions en Afrique centrale et au Soudan du Sud pour travailler comme officiers de liaison, observateurs militaires et officiers d’état-major.



Le pays a récemment envoyé l’Hôpital de campagne N°1 de niveau 2 au Soudan du Sud avec 63 militaires. - VNA