Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre brésilienne des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos, également présidente du Parti communiste du Brésil. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est prêt à accompagner le Brésil sur des questions multilatérales et internationales, a déclaré le 28 novembre à Hanoï le Premier ministre Pham Minh Chinh à la ministre brésilienne des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos, également présidente du Parti communiste du Brésil.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré à Luciana Santos d'accorder une attention particulière à la coopération entre les deux pays dans des domaines potentiels et nouveaux tels que le développement vert, la transformation numérique, le changement climatique, de promouvoir la coopération dans les sciences et technologies, l'agriculture, la formation de ressources humaines, en particulier dans les technologies émergentes.



Le chef du gouvernement a émis l'espoir que le gouvernement brésilien prêterait attention à l'achèvement rapide du processus de reconnaissance par le Brésil du statut d'économie de marché du Vietnam, contribuant ainsi à l'approfondissement des relations bilatérales en matière d'économie et de commerce, répondant aux aspirations des milieux d'affaires des deux pays.



Il a également émis le souhait de voir le Brésil promouvoir le consensus au sein du Marché commun d'Amérique du Sud (MERCOSUR) concernant un lancement rapide des négociations d’un accord de libre-échange avec le Vietnam, créant des conditions favorables aux entreprises des deux parties d’accéder au marché de l'autre, en vue de renforcer le commerce et les investissements ainsi que les liens économiques interrégionaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la ministre brésilienne des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos, également présidente du Parti communiste du Brésil. Photo: VNA



De son côté, Luciana Santos a déclaré que le président brésilien Lula da Silva était très heureux d'avoir accueilli récemment le Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil et a remis une lettre émouvante du président Lula da Silva au Premier ministre Pham Minh Chinh.



Informant le Premier ministre Pham Minh Chinh des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Luciana Santos a déclaré que les deux parties avaient convenu de promouvoir la coopération, en particulier dans les sciences et technologies, les industries technologiques émergentes telles que l’innovation, la transformation numérique, les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les semi-conducteurs... -VNA