Les participants de la réunion. Photo : VNA



Jakarta (VNA) – Une réunion du Comité des représentants permanents (CPR) auprès de l’ASEAN a eu lieu le 9 janvier à Jakarta, en Indonésie. Il s’agissait de la première réunion du CPR dans l’année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

La réunion a été présidée par l’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN. La séance d’ouverture a eu lieu en présence du secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Tran Duc Binh a déclaré qu’en tant que président du CPR, la Mission du Vietnam travaillerait avec les parties concernées pour poursuivre la mise en œuvre du programme de travail 2019-2020 de ce Comité, au service de l’édification de la Communauté de l’ASEAN, de l’amélioration de la performance du Secrétariat de l’ASEAN…

Il a souligné que le CPR accorderait également la priorité à la finalisation de huit plans d’action pour la période 2021-2025 entre l’ASEAN et le Canada, la Chine, l’Inde, l’Union européenne (UE), la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et les Nations Unies, ainsi que des projets de déclaration commune des conférences ministérielles et des Sommets de l’ASEAN et partenaires prévus en novembre 2020.

De son côté, le secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a déclaré apprécier le thème « Cohésif et Réactif » (Cohésive and Responsive) choisi par le Vietnam pour 2020. Selon lui, l’ASEAN devrait maintenir et développer son rôle central, renforcer les liens économiques et son adaptation à la 4e révolution industrielle, approfondir les relations avec ses partenaires…

Le secrétaire général de l’ASEAN a souligné que le CPR devrait continuer à développer son rôle important dans la coordination intersectorielle des activités de coopération et d’édification de la Communauté de l’ASEAN.

Il a affirmé que le Secrétariat de l’ASEAN coopérerait étroitement avec le Vietnam pour assurer le succès des priorités et des initiatives proposées par Hanoï pour la coopération de l’ASEAN en 2020. -VNA