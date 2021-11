Photo: VNA

Jakarta (VNA) - L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a présidé jeudi 18 novembre la 47e réunion du Conseil d’administration de la Fondation de l’ASEAN (AF BOT 47), qui s'est déroulée virtuellement.

Lors de la réunion, le diplomate vietnamien a apprécié les efforts de la Fondation de l’ASEAN pour organiser des activités visant à élever la prise de conscience sur l’ASEAN, se connecter et coopérer avec le secrétariat de l’ASEAN et ses partenaires.

Les délégués participants ont tenu en haute estime les activités de la Fondation de mai à octobre, malgré le COVID-19, dont la mise en œuvre d'initiatives dans les secteurs de l'éducation, de l'art et de la culture, de la communication et de l'édification de la communauté.

Parmi les projets les plus marquants figurent ceux du programme KONNECT ASEAN dans le domaine de la culture et de l'art, et le concours ASEAN Data Science Explorers (ADSE).

A l'issue de la réunion, Nguyen Hai Bang a remis la présidence d'AF BOT au chef de la mission du Brunei auprès de l'ASEAN, qui occupera ce poste en 2022.

Dans l'avenir, la Fondation de l’ASEAN continuera de se concentrer sur les objectifs stratégiques tels que enrichissement des connaissances sur l'ASEAN, amélioration de la capacité d'organiser et de mobiliser une aide financière à la Fondation pour mettre en oeuvre les projets prioritaires de l'ASEAN, notamment dans l'atténuation des conséquences du COVID-19, promotion des sciences et technologies, entre autres.-VNA