Le stand du Vietnam à la foire. Photo : VNA

Londres (VNA) –Quatorze entreprises vietnamiennes ont présenté divers produits lors de la "White Label World Expo London 2022", plus grande foire au monde pour les entreprises vendant en ligne, tenue les 2 et 3 mars à la Foire-expo Excel Expo Centre à Londres, au Royaume-Uni.

Lors de la foire. Photo : VNA

White Label World Expo 2022, qui a vu la participation de 500 entreprises et 7.000 visiteurs, a constitué une excellente occasion pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits, de rechercher des partenaires commerciaux et des opportunités d'exportation sur les marchés britannique et européen.

Nguyen Canh Cuong, conseiller commercial du Vietnam au Royaume-Uni, a déclaré que le stand vietnamien, composé de divers produits tels que café, noix de cajou, fruits secs, produits en bambou et rotin, et autres articles d'artisanat... a attiré de nombreux visiteurs, dont des entrepreneurs.

Des entreprises vietnamiennes et des partenaires britanniques ont signé trois accords stratégiques de coopération économique d'une valeur totale de 300 millions de livres.

Selon Mike Srike, directeur de Fortem International, société organisatrice de la foire, White Label Expo est organisé non seulement à Londres mais aussi dans des villes comme Francfort, Las Vegas et New York. Il a espéré que Fortem International continuerait à travailler avec des partenaires vietnamiens à l'avenir pour promouvoir davantage les produits vietnamiens dans le monde.

Évaluant le potentiel d'exportation des produits vietnamiens vers le Royaume-Uni, Marc Meyer-Webb, directeur du Fonds Evergreen Trade Capital, a déclaré qu'en plus des atouts traditionnels du Vietnam tels que des denrées alimentaires, le textile-habillement, le pays augmente également ses exportations de produits électroniques et de machines industrielles, qui sont très demandés au Royaume-Uni. -VNA