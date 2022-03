Vue d'ensemble du gymnase Hoai Duc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En tant que pays hôte des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le Vietnam a activement élaboré des plans de réponse au COVID-19, l'un des sujets qui intéresse le plus les délégations sportives de pays participants.

Selon Tran Duc Phan, chef adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports, en raison du développement compliqué de la pandémie, le Vietnam a élaboré trois scénarios en fonction de la situation réelle.

Concrètement, selon le premier scénario, avec le match complètement fermé, les spectateurs ne pourront pas entrer dans les stades, alors que les personnes au service des match (sauf les joueurs) devront porter des masques à tout moment.

En cas d'ouverture à un nombre limité de spectateurs, le comité d'organisation doit garantir le respect des mesures préventives du COVID-19, notamment la garantie de la distance et l'utilisation de masques faciaux.

Pour le troisième scénario, selon lequel, le nombre de spectateurs n'est pas limité, le message dit 5K (port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale) est strictement respecté.

Les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie s'appliqueront également aux délégations sportives participantes à leur entrée au Vietnam.

En particulier, pendant les SEA Games 31, le comité d'organisation paiera les frais de dépistage du SRAS-CoV-2 et de traitement médical sur les lieux de l'événement et l'hébergement.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003.

Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. - VNA