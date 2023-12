Hanoi (VNA) - Le Vietnam a activement préparé les conditions pour coopérer avec les entreprises et les investisseurs américains dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des semi-conducteurs, a déclaré Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement, lors d’un séminaire tenu jeudi 7 décembre à Hanoi.

Lors du séminaire. Photo : VNA

Ces conditions sont de perfectionner le mécanisme de guichet unique, construire un projet de développement des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs pour atteindre 30.000 ingénieurs d'ici 2030, établir le Centre national d'innovation (NIC) pour être prêt à recevoir des projets d'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs avec des partenaires étrangers, a indiqué Nguyên Chi Dung.

Le chef de l’Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) des États-Unis, John Neuffer, a parlé des activités de coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis visant à promouvoir l'industrie des semi-conducteurs.

Les entreprises membres de la SIA, dont beaucoup sont présentes à ce séminaire, ont des investissements importants au Vietnam, notamment Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Ampere, Infineon...

Photo : VNA

De nombreuses entreprises doublent leurs investissements. Ces investissements témoignent du rôle clé et croissant du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. La SIA voit des opportunités incroyables pour le Vietnam d’accroître sa présence dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a dit John Neuffer.

Selon le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, le Vietnam dispose de ressources humaines très abondantes. Actuellement, environ 200.000 étudiants vietnamiens font leurs études à l'étranger. Le Vietnam compte environ 40 universités proposant des formations dans les domaines liés aux semi-conducteurs. Si la demande pour l'industrie des puces semi-conductrices augmente, les étudiants s'intéresseront davantage à ce domaine et le Vietnam pourra pleinement répondre aux besoins en ressources humaines.



Le Vietnam souhaite vraiment que les entreprises américaines coopèrent étroitement avec les universités, développent des programmes de formation, soutiennent les étudiants dans leurs stages et aident les universités à construire des laboratoires, a dit Nguyên Van Phuc.



Vuong Quoc Tuan, vice-président permanent du Comité populaire de Bac Ninh, a déclaré que sa province avait déterminé qu'il s'agissait d'une opportunité à saisir et à mieux se préparer à recevoir des capitaux de l'étranger. Dans le domaine des semi-conducteurs, en termes d'infrastructures, le parc industriel de Bac Ninh est la zone dotée de la plus grande infrastructure industrielle du Nord pour devenir un centre de recherche et de transfert innovant. La province de Bac Ninh a pour politique de soutenir 50% des frais de scolarité des étudiants dans le domaine de la haute technologie.



-VNA