Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Tsutomu Takebe.



Hanoi (VNA) - Le Vietnam apprécie le partenariat stratégique approfondi et la coopération intégrale avec le Japon, et ne ménage aucun effort pour développer les relations fructueuses, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Recevant le conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Tsutomu Takebe à Hanoi le 22 juillet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa joie de rencontrer le conseiller spécial - un ami proche du Vietnam - et a félicité le Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir sa victoire à l'élection de la Chambre haute au Japon.



Tsutomu Takebe, pour sa part, a affirmé que le Parlement et l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam souhaitaient renforcer l'amitié et la coopération avec le Vietnam.



Il s’est réjoui du développement vigoureux de l’Université Vietnam-Japon dans le passé, dans l’espoir que le gouvernement vietnamien approuvera prochainement le mécanisme de financement spécial de l’Université pour qu’elle fonctionne efficacement.



Il a estimé que l'Université contribuerait de manière significative au développement dynamique du Vietnam, qui deviendra un centre principal de l'Asie.



Considérant le projet d'Université vietnamo-japonaise comme un "phare" dans les relations bilatérales, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien créait des conditions favorables pour le projet et développerait l'Université au même niveau que les relations bilatérales.



Il a saisi l’occasion pour saluer les contributions de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Kunio Umeda, dans la promotion des relations entre le Japon et le Japon, soulignant que le gouvernement s’efforcerait de supprimer les obstacles pour accélérer la mise en oeuvre des projets entre les deux pays.



Il a souhaité que Tsutomu Takebe poursuive ses efforts pour renforcer les relations bilatérales. -VNA