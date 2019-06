La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Hanoi, 28 juin (VNA) - Le Vietnam attache de l'importance au développement du partenariat intégral avec les Etats-Unis, a déclaré le 28 juin la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



La porte-parole a fait cette affirmation en réponse à la question des journalistes sur la réaction du Vietnam à la remarque du président américain Donald Trump sur les relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis.



Elle a ajouté que les relations bilatérales avaient bien progressé en tous domaines, en particulier dans l’économie, le commerce et l’investissement.



"Considérant que les deux économies peuvent se compléter, le Vietnam souhaite promouvoir les relations libres et équitables dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement avec les États-Unis sur la base du bénéfice mutuel", a déclaré Mme Le Thi Thu Hang.



Dans cet esprit, le Vietnam a fait de nombreux efforts pour améliorer la balance commerciale entre les deux pays, en augmentant les importations de produits qui sont la force des États-Unis et dont le Vietnam a besoin, en améliorant l'environnement des investissements et des affaires, en créant des conditions favorables pour les entreprises américaines souhaitant opérer au Vietnam, et en encourageant les entreprises vietnamiennes à investir et à faire des affaires aux États-Unis.



Selon la porte-parole, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses mesures pour limiter et prévenir les fraudes commerciales et l'exportation de produits étrangers déguisés en produits fabriqués au Vietnam sur d'autres marchés.



Le Vietnam et les Etats-Unis discutent régulièrement par le biais des mécanismes disponibles, tels que l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA), en vue de définir une stratégie de coopération intégrale et à long terme, d'intensifier les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et de résoudre les problèmes qui se posent, a ajouté la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA