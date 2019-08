Hanoï (VNA) - Le Vietnam est déterminé à prévenir, à empêcher, à régler strictement les fraudes commerciales et les fraudes liées à l'origine sur le marché domestique ainsi que dans les activités d'import-export en vue de protéger les intérêts légitimes des entreprises et des consommateurs vietnamiens, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Des forces compétentes traitent de marchandises fraduleuses. Photo: VNA



Le ministère des Affaires étrangères a tenu ce jeudi à Hanoï la réunion périodique, lors de laquelle, Le Thi Thu Hang a répondu aux questions des journalistes sur les mesures prises par le Vietnam pour empêcher les marchandises étrangères portant ceux "fabriqués au Vietnam" pour être exportées aux États-Unis.Elle a précisé que le Premier ministre vietnamien avait approuvé un projet sur le renforcement de la gestion de l’Etat en matière de lutte contre les actes d’éviter les recours commerciaux, des fraudes liées à l’origine. Il a chargé les ministères et organes concernés de mettre en œuvre, de manière sérieuse et simultanée, de nombreuses mesures visant à rehausser la connaissance et à intensifier la gestion de l'État pour les activités d'import-export et des investissements étrangers ; de respecter pleinement les réglementations juridiques en matière de recours commerciaux, d'origines douanières, de lutte contre la négligence des recours commerciaux ; d’empêcher les enquêtes, de régler strictement les actes d’éviter les recours commerciaux, les fraudes liées à l’origine des marchandises.« Le ministère de l'Industrie et du Commerce est en train d’élaborer des réglementations et des critères précises pour servir de base pour distinguer les produits fabriqués au Vietnam de ceux frauduleux.Les services de douanes ont également coordonné avec les organes compétents pour renforcer le contrôle et la supervision des activités d'import-export, en particulier pour les marchandises au risque de fraudes commerciales, enquêter sur les fraudes commerciales et les traiter strictement. »Par ailleurs, les organes compétentes doivent promouvoir la coopération et l'échange d'informations avec les organes compétentes étrangers afin de prévenir, détecter et gérer à temps les fraudes commerciales, a déclaré Le Thi Thu Hang. -VNA