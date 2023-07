Photo d'illustration : laodong.vn



Hanoï (VNA) - Selon des médias internationaux, le Vietnam continuera de croître rapidement à moyen terme et le pays sera l'un des marchés émergents à la croissance la plus rapide en Asie.

Écrivant sur S&P Global Market Intelligence, l'économiste en chef pour l'Asie-Pacifique, Rajiv Biswas, souligne que le Vietnam doit continuer d'être le principal bénéficiaire de la transformation de la chaîne d'approvisionnement mondiale vers des centres de fabrication compétitifs en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam continuera de croître grâce à de facteurs clés tels que le faible coût salarial pour l'industrie manufacturière, une main-d'œuvre relativement importante et bien formée par rapport à de nombreux autres concurrents en Asie du Sud-Est, les dépenses en capital en forte hausse. En plus, de nombreuses multinationales diversifient leurs chaînes d'approvisionnement manufacturières afin de réduire leur vulnérabilité face aux ruptures d'approvisionnement et aux événements géopolitiques. D’autre part, le Vietnam bénéficie d'une série d'accords de libre-échange tels que l'AFTA, le CPTPP, l'EVFTA, le RCEP...

Selon Economic Times, le Vietnam fait partie des pays qui bénéficient le plus de la transformation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le Vietnam a relativement bien réussi à attirer de grands noms au fil des ans tels que Samsung, Apple, Google, Nike, Adidas...

Sur le site Eurasia Review, l'analyste et journaliste Matija Šerić cite les prévisions de PricewaterhouseCoopers selon lesquelles le Vietnam deviendra une puissance économique en Asie. À l'avenir, le Vietnam pourrait devenir une puissance encore plus forte en Asie, dans la région indo-pacifique, peut-être même plus large.



Matija Šerić met l'accent sur le "miracle économique du Vietnam", soulignant trois principaux facteurs contribuant à l'augmentation rapide de la croissance de son PIB, de sa production et de son investissement. Il s’agit d’une libéralisation commerciale quasi maximale avec l'Asie et le reste du monde, d’une réforme intérieure et de gros investissements dans les infrastructures et l’homme.

Des ouvriers de l'usine Matsuo Industries Vietnam dans la zone industrielle de Thang Long à Hanoï. Photo :laodong.vn



Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance économique du Vietnam se redressera au second semestre 2023 pour atteindre environ 4,7 % pour l'ensemble de l'année, grâce à une reprise des exportations et à un assouplissement des politiques intérieures. L'inflation devrait être maîtrisée en dessous de l'objectif de 4,5 %.

Le site Web britannique portfolio-adviser.com publie un article intitulé "Vietnam: A rising star in emerging markets", déclarant que le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Selon l'indice MSCI, le Vietnam devrait passer de sa position actuelle sur le marché marginal à un marché émergent.

Un article du New York Post voit un autre élément brillant du Vietnam : le Vietnam est le premier pays mentionné dans la liste des 12 meilleurs pays pour les retraités.

Le Spoutnik russe confirme également que de plus en plus d'étrangers choisissent le Vietnam comme lieu de vie lorsqu'ils sont vieux. Le Vietnam présente de nombreux facteurs attrayants pour les expatriés souhaitant prendre leur retraite au Vietnam, en raison de coûts de santé abordables et d'un niveau de vie inférieur. De plus, les Vietnamiens sont très amicaux, donc les personnes âgées étrangères elles-mêmes se sentent à l'aise.