Hanoi (VNA) – Un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires, avec un nouveau réacteur d’une capacité de 10 MWt, serait construit pour développer l’industrie nationale de l’énergie atomique.

Le centre de recherche en sciences et technologies nucléaires remplacera le réacteur nucléaire de Da Lat. Photo: phuongnamvina

Selon Tran Chi Thanh, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique, du ministère des Sciences et Technologies, ce projet est mis en œuvre sur la base de l’Accord intergouvernemental entre le Vietnam et la Russie sur la construction du Centre de sciences et technologies nucléaires sur le territoire vietnamien, conclu le 21 novembre 2011.



Le centre remplacera le réacteur nucléaire de Da Lat, contribuant à promouvoir les applications nucléaires et à accélérer le développement socio-économique.



Le professeur japonais Masaki Saito a déclaré: "L’énergie nucléaire est l’un des bons choix pour le développement durable du Vietnam". Selon lui, la topographie du Vietnam est propice à l’hydroélectricité et présente de nombreuses incitations naturelles. L’orientation du développement des énergies solaire et éolienne a également beaucoup de potentiels, mais est affectée par la météo et le climat, elle n’est donc pas stable.

La technologie nucléaire a l’avantage de fournir de l’électricité sans carbone et hydrogène. "C’est la source potentielle de la réalisation d’une société durable au Vietnam", a-t-il déclaré. En plus des grandes centrales nucléaires hautement améliorées, il existe également des petits réacteurs modulaires (SMR) et des microréacteurs qui contribuent à un développement durable, stable et fiable. – CPV/VNA