Hanoi (VNA) – Selon le contenu de l’accord, PTSC et SCU coopéreront pour investir dans un parc éolien offshore au Vietnam d’une capacité initiale de 2,3 GW et exporter directement de l’électricité vers Singapour via un câble maritime souterrain à haute tension.



Le 10 février, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour, la compagnie générale par actions des services techniques gazo-pétroliers du Vietnam (PTSC) et Sembcorp Utilities Pte. Ltd. (SCU) (Singapour) ont signé un accord de coopération dans l’investissement et l’exportation d’électricité vers Singapour à partir de sources d’énergie éolienne offshore au Vietnam.



«Selon le contenu de l’accord, PTSC et SCU coopéreront pour investir dans un parc éolien offshore au Vietnam d’une capacité initiale de 2,3 GW et exporter directement de l’électricité vers Singapour via un câble maritime souterrain à haute tension», a déclaré le directeur général de PTSC, Lê Manh Cuong.



En plus des problèmes techniques, ce câble souterrain doit traverser les eaux d’un pays tiers. Concernant ce contenu, il a fait savoir : «Actuellement, les pays de l’ASEAN mettent en œuvre un programme de connexion au réseau électrique, aussi la coopération dans l’exportation d’électricité propre du Vietnam vers Singapour contribuera à sa concrétisation. De plus, le gouvernement singapourien participe également au raccordement au réseau Laos - Thaïlande - Malaisie - Singapour (LTMS) et a importé de l’électricité du Laos via le réseau LTMS».



Avec la transition énergétique bien engagée à l’échelle mondiale, la demande d’électricité propre des pays va augmenter. Le Vietnam est le seul pays de l’ASEAN à disposer d’une source d’énergie éolienne offshore de grande taille. Selon l’évaluation de la Banque mondiale, techniquement, le potentiel éolien offshore du pays est d’environ 599 GW.



«Si les autorités approuvent et autorisent bientôt la réalisation d’enquêtes, l’exploitation de la zone maritime et l’exportation d’électricité, le Vietnam pourrait exporter de l’électricité vers Singapour à partir de 2030», a-t-il dit. – CPV/VNA