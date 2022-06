Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a la possibilité de devenir un hub technologique dans la région, a estimé le vice-président de Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Company et également président de Qualcomm Asie du Sud-Est, en Australie et Nouvelle-Zélande, ST Liew.

Lors d'une interview accordée à la presse, ST Liew a déclaré que le résultat de la récente enquête du ministère du Plan et de l'Investissement a révélé certains obstacles auxquels les entreprises vietnamiennes ont été confrontées dans leur processus de transformation numérique.

Le dirigeant de Qualcomm CDMA a souligné l'importance d'améliorer la qualité des ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de production qui s'efforcent de promouvoir la transformation numérique.

Qualcomm CDMA s'est engagé à devenir le partenaire du Vietnam dans ce processus, a déclaré ST Liew, notant que son entreprise a coopéré avec des entreprises de télécommunications du pays indochinois dans la fourniture de produits technologiques, la formation du personnel et la mise en œuvre pilote des services 5G, entre autres.

Il a exprimé la volonté de promouvoir la coopération avec les partenaires vietnamiens dans le développement des villes intelligentes et la présentation de nouveaux programmes éducatifs de haute qualité, en plus de contribuer davantage à l'initiative "Made in Vietnam" à travers l'établissement de liens de coopération avec des producteurs des équipements vietnamiens.

ST Liew s'est dit confiant que le Vietnam aura des opportunités de développement des ressources humaines et de formation d'experts dans le secteur technologique, ce qui permettra au pays d'atteindre ses objectifs de devenir un pôle technologique dans la région.- VNA