Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le fait que le groupe sud-coréen Samsung s'apprête à produire des composants semi-conducteurs au Vietnam, réveille l'espoir que le pays pourra devenir un nouvel hub de cette industrie.

Cette année, Samsung injectera plus de 3,3 milliards de dollars d'investissement supplémentaire au Vietnam et préparera les conditions de la production pilote de grilles de puces à semi-conducteurs, en vue d’une fabrication en masse de cet article à partir de juillet 2023 dans son usine dans la province de Thai Nguyen.

En fait, une partie de cet engagement d'investissement s’est déjà concrétisée, avec 841 millions de dollars pour Samsung Complex HCMC - SEHC et 1,187 milliard de dollars pour Samsung Electro-Mechanics Vietnam à Thai Nguyen.

Non seulement Samsung, de plus en plus d'investisseurs s'intéressent à ce secteur sur le marché vietnamien, et Intel en est le meilleur exemple.

En tant que l'un des trois plus grands fabricants de puces au monde à l’heure actuelle, à côté de TSMC et Samsung, Intel a dépensé un milliard de dollars pour la production de puces au Vietnam il y a des années. À ce jour, l’usine au Vietnam est toujours l'un de ses plus importants centres de fabrication.

Mais son plan ne s'arrête pas là, puisque lors de récentes rencontres avec des dirigeants vietnamiens, Intel a confirmé qu'il allait étendre ses investissements dans ce pays, avec un fonds plusieurs fois plus qu’auparavant.

Outre Intel, de nombreuses autres entreprises prévoient d'investir dans la fabrication de dispositifs et de composants semi-conducteurs au Vietnam, tels que Amkor avec un plan de 1,6 million de dollars ; Hana Micron avec 500 millions de dollars ; Renesas, Applied Micro, Splendid et Sonion, avec des projets à petite échelle…-VNA