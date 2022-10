Hanoi (VNA) - Le spa du Regent Phu Quôc sur l'île de Phu Quôc a été élu meilleur nouveau spa de villégiature au monde lors des World Spa Awards de cette année.

Photo d'illustration. Photo : Luxuo

Le Regent Phu Quoc Resort, à environ 15 minutes de l'aéroport international de Phu Quôc, a ouvert ses portes aux touristes en avril dernier après le redémarrage du tourisme international au Vietnam.

Il comprend 302 suites et villas, six restaurants et bars, des piscines à côté d'une réserve mondiale de biosphère.

Chaque année, les World Spa Awards encouragent l'industrie du spa et du bien-être à entrer dans l'une des nombreuses catégories disponibles pour la nomination.

Les inscriptions sont gratuites, vérifiées et approuvées pour s'assurer que chaque nomination se qualifie pour la catégorie sélectionnée. La décision des World Spa Awards est sans appel.

Le Vietnam a été élu meilleure destination spa d'Asie lors de la remise des prix cette année.

Les World Spa Awards, un événement jumeau des prestigieux World Travel Awards, sont une initiative mondiale visant à célébrer et récompenser l'excellence dans le secteur du spa et du bien-être. - VNA