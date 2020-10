Hanoi (VNA) – Le Vietnam a accompli d’importantes réalisations concernant la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a fait savoir la présidente du comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, Hà Thi Nga.

Le statut de la femme dans la société et la famille s’est sans cesse amélioré, selon la présidente du comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, Hà Thi Nga. Photo : hoilhpn.org.vn



La conscience sociale de l’égalité des sexes est de plus en plus élevée. La femme jouit d’un plus grand respect et d’une plus grande égalité, son statut dans la société et la famille s’est sans cesse amélioré, a-t-elle observé lors d’une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 90e anniversaire de l’union.



Le Vietnam est qualifié par l’Organisation des Nations unies d’un point lumineux pour la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) concernant l’égalité des sexes, a-t-elle indiqué.



Représentant plus de 50% de la population et plus de 48% de la main-d’œuvre sociale, les femmes vietnamiennes sont présentes sur tous les fronts et en tous lieux, participent activement aux activités de la vie sociale, remportent des résultats excellents dans tous les domaines de la vie sociale.



Selon Hà Thi Nga, dans le sillage de l’intégration et du développement du pays, les femmes vietnamiennes continuent à promouvoir et à affirmer leur rôle et leur place pour le développement de la société.

La vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh (centre) remet l’Ordre du Travail de première classe à l’Union des femmes vietnamiennes, le 18 octobre. Photo : hoilhpn.org.vn

La proportion de femmes aux comités du Parti et à l’Assemblée nationale a connu une hausse qualitative et quantitative d’une législature sur l’autre. La part des femmes députées à l’Assemblée nationale a atteint 27,1% contre une moyenne de 23,4% dans le monde et de 18,6% en Asie.

Plusieurs mandats durant, le Vietnam a toujours une vice-présidente de la République et actuellement trois femmes membres du Bureau politique, une présidente de l’Assemblée nationale. Nombreuses sont les femmes occupant des postes à responsabilité au niveau central et local.



Dans le domaine économique, la proportion d’entreprises détenues par des femmes est d’environ 20% et augmente régulièrement chaque année. Le Vietnam est pour les femmes l’un des 20 marchés où il fait bon de faire des affaires.

En particulier, dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la santé, les femmes cadres représentent une forte proportion, dont beaucoup sont hautement qualifiées. La part de femmes scientifiques a également augmenté d’année en année, dont 44,2% sont mastères et 28% sont docteures. – VNA