Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré vendredi 15 juillet à son homologue tchèque Jan Lipavsky que le Vietnam souhaitait promouvoir ses liens avec ses amis traditionnels, dont la République tchèque, l’un de ses partenaires prioritaires en Europe centrale et orientale.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de son entretien téléphonique avec son homologue tchèque Jan Lipavsky. Photo: VNA

Lors de leur entretien téléphonique, le chef de la diplomatie vietnamienne a remercié la République tchèque d’avoir fourni 250.800 doses de vaccin contre le Covid-19 au Vietnam, aidant ainsi le pays à lutter contre l’épidémie.Les deux ministres ont hautement apprécié les progrès positifs dans les relations entre les deux pays au fil des ans grâce à l’échange régulier de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau.Ils se sont réjouis de la coordination étroite et efficace entre les deux ministères dans les forums multilatéraux et ont convenu de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et régionales.Jan Lipavsky a déclaré que la République tchèque considérait le Vietnam comme l’un des partenaires économiques, commerciaux et d’investissement prioritaires dans la région Asie-Pacifique.Les deux ministres se sont réjouis des résultats du partenariat économique bilatéral et ont convenu de la nécessité de renforcer la collaboration substantielle et efficace dans les domaines correspondant aux avantages et aux besoins des deux parties, tout en encourageant et en créant des conditions favorables pour des projets communs de leurs entreprises sur la base d’optimiser l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).Les deux parties doivent effectivement mettre en œuvre les résultats de la 7e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-République tchèque sur la coopération économique qui s’est tenue à Prague en juin, ont-ils déclaré.Jan Lipavsky a affirmé que le gouvernement tchèque soutient toujours la promotion des liens entre le Vietnam et l’UE. En tant que présidente tournante du Conseil de l’UE au deuxième semestre 2022, la République tchèque incite les agences de l’UE à examiner la proposition du Vietnam sur le retrait du «carton jaune» sur ses pratiques de pêche et les pays membres de l’UE pour ratifier bientôt l’Accord de protection des investissements EU-Vietnam (EVIPA).A cette occasion, Bui Thanh Son a remercié le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères de la République tchèque d’avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en République tchèque, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a invité son homologue tchèque se rendre au Vietnam au moment qui lui conviendra.Le chef de la diplomatie tchèque a salué le rôle de la communauté vietnamienne dans son pays, en particulier ses contributions à la prévention et au contrôle du Covid-19 ces dernières années. – VNA