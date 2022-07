Hanoi (VNA) – Le Vietnam est un pivot des relations de la Russie avec l’Asie du Sud-Est, a déclaré le Vietnamologue chevronné Grigory Lokshin à la veille de la visite au Vietnam du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Entretien entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue vietnamien Bui Thanh Son à Moscou, le 28 septembre 2021. Photo : VNA

Le Vietnam joue un rôle important pour la Russie, en tant que pivot des relations stables de la Russie en général et de l’Extrême-Orient en particulier avec l’Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré à la presse.Le chef de la diplomatie russe effectue les 5 et 6 juillet une visite au Vietnam au moment où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique intégral.La coopération dans le domaine de la technologie militaire et le développement conjoint de projets pétroliers et gaziers dans le secteur de l’énergie jouent un rôle important dans les relations bilatérales et sont toujours un sujet clé dans les contacts de travail des politiciens des deux pays, a indiqué Grigory Lokshin.La tournée asiatique du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov montre que la Russie réoriente ses ressources politiques et diplomatiques avec les pays en développement, selon la presse russe.En particulier, la Russie prévoit d’élargir sa coopération économique avec des pays avec lesquels elle entretient des relations d’amitié traditionnelle comme le Vietnam et la Mongolie.Les agences de presse TASS et RIA Novosti ont rappelé que le Vietnam et la Russie ont portée leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2001, puis au niveau de partenariat stratégique intégral en 2012.Les deux pays ont publié une déclaration conjointe sur la vision de leur partenariat stratégique intégral d’ici 2030 à l’occasion de la visite officielle en Russie du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc.Le commerce bilatéral est passé de 4,85 milliards de dollars en 2020 à 7,1 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de plus de 25%. La Russie compte 151 projets d’investissement totalisant plus de 950 millions de dollars au Vietnam. – VNA