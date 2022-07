Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Administration générale des douanes de Chine (GAC) vient d'approuver l'importation pilote de fruits de la passion vietnamiens à partir du 1er juillet, selon l'Autorité vietnamienne de notification sanitaire et phytosanitaire et point d'information (SPS Vietnam).

SPS Vietnam, qui relève du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que la GAC a suggéré au Vietnam de surveiller de près les spécifications d'emballage et les problèmes liés à la lutte antiparasitaire, à l'indicatif régional de culture et à la tenue de registres, afin d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire avant l'exportation de ces fruits en Chine.

En outre, la partie chinoise a introduit cinq espèces de ravageurs soumises à quarantaine qui ne sont pas autorisées à apparaître dans les fruits de la passion exportés vers la Chine.

La production de fruits de la passion doit répondre aux exigences des bonnes pratiques agricoles telles que VietGAP, GlobalGAP, etc.

Selon la SPS Vietnam, les entreprises qui souhaitent exporter des fruits de la passion vers la Chine doivent enregistrer le nom du produit, l'adresse et le code d'enregistrement pour la traçabilité auprès du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et du GAC.

Les fruits de la passion figurent parmi les dix premiers fruits vietnamiens à forte valeur d'exportation en 2021. Au cours des cinq dernières années, la production et la valeur des exportations de fruits de la passion ont bondi de plus de 300%.-VNA