Développement des énergies renouvelables au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade de Suède au Vietnam, l'Institut de stratégies et de politiques sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont lancé le 13 avril à Hanoï des consultations nationales pour la préparation de la conférence internationale « Stockholm+50 ».

Selon la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, ces consultations qui se poursuivent jusqu’à juin 2022 visent à faire connaître le point de vue du peuple vietnamien sur les principaux défis auxquels les peuples et la planète sont confrontés.

Caitlin Wiesen souligne que le Vietnam est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et trouver les meilleures solutions pour renforcer la résilience de manière écologiquement durable est crucial.

En outre, ce qui importe pour la reprise du Vietnam après le COVID-19, c’est de s’orienter vers une croissance inclusive et verte. Le pays devra résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'expansion du système de réseau électrique et au renouvellement des sources d'approvisionnement en électricité par le groupe Electricité du Vietnam (EVN). Cela est essentiel pour l'élimination progressive du charbon et l’augmentation du pourcentage combiné d'énergies renouvelables et de consommation globale d'énergie, ce qui est important pour la croissance du Vietnam, indique-t-elle.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen. Photo: VNA



La représentante résidente du PNUD apprécie hautement les engagements pris par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP26, dont celui à atteindre le niveau « zéro émission nette » d’ici 2050, ainsi que la création du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la COP26, le réajustement de la stratégie de réponse au changement climatique et de la Planification de l’électricité VIII. Ce sont des étapes pour concrétiser les engagements pris lors de la COP26.

Elle estime que le Vietnam est au point de départ pour définir sa future voie de développement. Cette voie ne s'est jusqu'à présent pas complètement formée à l'échelle mondiale. C'est donc une opportunité pour le Vietnam d'être un pionnier et de développer une voie de croissance dont d'autres pays peuvent s'inspirer.

Caitlin Wiesen indique que les consultations nationales portent sur des solutions basées sur la nature pour la croissance verte, la transition énergétique verte et inclusive et l’édification de l’économie circulaire.

Elle déclare se réjouir que l'opportunité de résoudre le problème de la croissance inclusive et verte offrira une intégration équitable pour tous les Vietnamiens et le Vietnam peut devenir un modèle pour d’autres pays. -VNA