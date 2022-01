Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam persiste à maintenir la stabilité macroéconomique, à améliorer l'autonomie, la résilience et l'adaptabilité de l'économie, a déclaré jeudi 13 janvier à Hanoi le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, à la presse, à l’approche du Têt traditionnel 2022.

Cette année, l’AN et son Comité permanent accompagneront étroitement le gouvernement et les agences de l'État pour examiner et décider des questions de leur compétence, ce créant une base légale pour mettre en œuvre les objectifs et les plans de 2022 en matière d’adaptation flexible et en toute sécurité et de contrôle efficace du Covid-19, protéger la santé et la vie des habitants, éliminer les difficultés pour la production, soutenir efficacement les habitants et les entreprises, saisir toutes les opportunités pour favoriser la relance et le développement socio-économique et maintenir les moteurs de croissance sur le long terme, a-t-il souligné.

L’AN et son Comité permanent continueront de donner la priorité au perfectionnement synchrone des institutions de développement et à l'amélioration de l'efficacité de l'application des lois, en édifiant une société disciplinée, sûre, saine et démocratique, juste, civilisée ; au développement culturel, à la garantie de la sécurité sociale et à l’amélioration constante de la vie des habitants; au rehaussement de l'efficacité des affaires étrangères, ce pour contribuer à maintenir un environnement de paix et de stabilité pour le développement du pays, à améliorer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il indiqué.

A cette occasion, le chef de l’organe législatif a loué les réalisations acquises par le pays dans le contexte de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19 comme l’organisation réussie du 13e Congrès national du Parti, des élections législatives, le maintien du développement socio-économique.

Les activités de diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale se sont déroulées toujours activement, à la fois en ligne et en présentiel, obtenant de nombreux résultats importants, a-t-il précisé.

L’AN a mis en œuvre activement et efficacement la diplomatie vaccinale et la diplomatie pour le développement économique, a-t-il souligné.

Cérémonie d'ouverture de la première session de la 15e AN. Photo: VNA



Il a affirmé que la 15e AN assurerait l’édification et le perfectionnement du système judiciaire, toujours placé sous l'étroite direction du Parti et pour le peuple, ce contribuant à respecter, garantir et protéger les droits de l'homme, la citoyenneté, la démocratie, la justice, l'ordre social et la discipline. -VNA