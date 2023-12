Vienne (VNA) - Une délégation conduite par l'ambassadeur vietnamien en Autriche, Nguyen Trung Kien, a assisté du 27 novembre au 1er décembre à la 20e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et à des activités en marge de cet événement à Vienne.L'ONUDI est présente au Vietnam depuis 1978 et fournit des assistances techniques au gouvernement vietnamien conformément à des normes internationales élevées, en mettant l'accent sur l'amélioration de la compétitivité et le développement industriel durable.L' ONUDI compte environ 74 projets avec un budget total de 11,75 millions de dollars américains, principalement sur les domaines de la lutte contre le changement climatique, de l’aide aux petites et moyennes entreprises du Vietnam à économiser de l'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des industries vietnamiennes.L'ONUDI et le Vietnam élaborent un programme de coopération pour la période 2023-2027.-VNA