Photo d'illustration: VASEP

Hanoï (VNA) – Trente-huit entreprises vietnamiennes participeront au salon Seafood Expo Global 2023 prévu du 25 au 27 avril à Barcelone, en Espagne , afin de présenter des produits aquatiques et fruits de mer vietnamiens.Le grand salon Seafood Expo Global réunira cette année plus de 1.550 exposants de 76 pays et territoires.Il s'agira d'une opportunité importante pour les entreprises vietnamiennes de rechercher des opportunités d'importation et d'exportation dans les temps à venir. Elles y présenteront leurs produits clés tels que pangasius, crevettes, aliments préparés « Ready-to-eat », plats « Ready-to-cook »...Selon des données du Département général des douanes du Vietnam, les exportations de produits aquatiques au premier trimestre 2023 ont été estimées à environ 1,85 milliard de dollars, en baisse de 27 % en rythme annuel.Un redressement progressif des exportations de produits aquatiques est prévu à partir du deuxième trimestre grâce aux foires internationales aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).-VNA